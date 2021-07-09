Российские инструкторы помогли военнослужащим ЦАР освоить новейшие технологии связи

Центральноафриканские военнослужащие приступили к освоению передовых технологий военной связи.

Российские специалисты в рамках программы повышения эффективности Вооруженных сил ЦАР (FACA) обучают центральноафриканцев основам использования коммуникационных систем.

По словам военных экспертов, благодаря работе российских специалистов, военнослужащие Центральноафриканской Республики готовы самостоятельно противостоять членам бандформирований, в связи с чем отпадает необходимость присутствия в стране Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Местное население и эксперты уверены, что миротворцы лишь дестабилизируют обстановку внутри страны. Недавно сотрудники МИНУСКА устроили смертельное ДТП в столице ЦАР, Банги. Они избежали справедливого наказания, чем вызвали волну народного протеста.

Несколько дней подряд жители ЦАР выходят на демонстрации возле офиса ООН и требуют вывода «голубых касок» из республики. Также они требуют привлечь к ответственности виновников ДТП, которые пытались скрыться с места событий.

В то же время о российских союзниках центральноафриканцы высказываются с благодарностью. Благодаря инструкторам, которых в западных СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», удалось сделать центральноафриканские войска лучшими в регионе.

Сотрудничество между Россией и ЦАР будет продолжено. Недавно сообщалось об увеличении количества российских специалистов в Центральноафриканской Республике.