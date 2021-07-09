Экс-директора "Титановой долины" отправили за решетку на 10 лет

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Артемий Кызласов, суд (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-директора "Титановой долины" отправили за решетку на 10 лет

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-гендиректору "Титановой долины" Артемию Кызласову. Топ-менеджера обвиняют в получении взятки в сумме 13,5 млн руб.

По версии следствия, Кызласов вымогал финансы от директора компании "Проектное дело" Дмитрия Панова за подписание документов о принятии работ в районе Арамили на месте строительства новой очереди ОЭЗ. В качестве посредника выступал второй подсудимый - экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года. Старт процесса переносился пять раз из-за того, что Кызласов болел коронавирусом.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Кызласову дали 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 13 млн, Шилиманову - девять лет колонии.

Отметим, что ранее гособвинитель запросил для Кызласова 14 лет исправительной колонии, 26 млн руб. штрафа (двукратная сумма взятки) и 10 лет лишения права занимать посты на госслужбе. Для экс-чиновника Шилиманова запрошено также 14 лет тюрьмы, 13 млн штрафа (однократная сумма взятки) и запрет на пять лет занимать должности.

Артемий Кызласов, суд(2020)|Фото: Накануне.RU

Михаил Шилиманов в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: титановая долина, артемий кызласов, михаил шилиманов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.07.2021 13:41 Мск "Это был сиюминутный порыв". Экс-глава "Титановой долины", обвиняемый во взятке, выступил с последним словом
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Прокурор запросил для экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" 14 лет тюрьмы
Ранее 15.03.2021 13:25 Мск Суд закрыл процесс по делу экс-гендиректора "Титановой долины"
Ранее 03.03.2021 10:42 Мск В Екатеринбурге после пяти переносов стартовал процесс по "Титановой долине"
Ранее 30.12.2020 13:39 Мск Суд над экс-гендиректором "Титановой долины" перенесли в третий раз
Ранее 29.12.2020 16:28 Мск Пациент не выздоровел: суд над бывшим гендиректором "Титановой долины" могут снова отложить
Ранее 02.12.2020 09:38 Мск "Возможно, ковид". Суд над бывшим директором ОЭЗ "Титановая долина" отложили из-за болезни
Ранее 26.11.2020 08:18 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра частично признались в коррупции
Ранее 20.11.2020 11:39 Мск В Екатеринбурге назначена дата суда по делу бывшего директора "Титановой долины" и экс-замминистра
Ранее 30.10.2020 09:58 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра экономики готовы предстать перед судом
Ранее 14.10.2020 09:14 Мск Экс-гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не сумел отменить свой домашний арест
Ранее 13.10.2020 15:25 Мск Свердловский облсуд оставил бывшего замминистра экономики под домашним арестом
Ранее 20.08.2020 13:46 Мск Андрей Антипов назначен новым гендиректором ОАО ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 20.08.2020 08:03 Мск Бывшему гендиректору ОЭЗ "Титановая долина" предъявлено окончательное обвинение
Ранее 04.08.2020 08:22 Мск Подследственный гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" подал в отставку
Ранее 23.07.2020 11:02 Мск Кызласова отправили под домашний арест
Ранее 23.07.2020 10:30 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области отправили под домашний арест
Ранее 15.07.2020 14:19 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области выпускают на свободу вслед за Кызласовым
Ранее 15.07.2020 11:31 Мск Подследственный гендиректор "Титановой долины" выходит из СИЗО
Ранее 16.04.2020 10:15 Мск Глава "Титановой долины" не сумел обжаловать продление своего ареста
Ранее 09.04.2020 13:07 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в СИЗО до июля
Ранее 09.04.2020 11:25 Мск Гендиректор "Титановой долины" половину лета проведет в СИЗО
Ранее 28.02.2020 11:23 Мск Дело главы "Титановой долины": Шилиманова оставили под арестом вслед за Кызласовым
Ранее 28.02.2020 09:58 Мск Свердловский облсуд оставил за решеткой гендиректора "Титановой долины"
Ранее 27.02.2020 11:57 Мск Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на арест Кызласова и Шилиманова в один день
Ранее 25.02.2020 12:48 Мск Кызласов не согласен со своим арестом: защита главы "Титановой долины" подала апелляцию
Ранее 20.02.2020 10:47 Мск В ОЭЗ "Титановая долина" назначен и.о. гендиректора вместо арестованного Кызласова
Ранее 19.02.2020 17:02 Мск Экс-замминистра "закрыли" на два месяца по делу ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:51 Мск Экс-замминистра признал свою вину по делу о коррупции в ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:22 Мск Гендиректора ОЭЗ" Титановая долина" отправили под стражу на два месяца
Ранее 19.02.2020 13:01 Мск Подчиненная гендиректора "Титановой долины" не поверила в коррупцию в ОЭЗ
Ранее 19.02.2020 12:41 Мск Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал вину в получении взятки
Ранее 19.02.2020 10:20 Мск Суд готов решить судьбу Кызласова и Шилиманова: следствие настаивает на аресте обоих
Ранее 18.02.2020 21:02 Мск В СК официально прокомментировали задержание гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова
Ранее 18.02.2020 09:52 Мск "Работаем в обычном режиме". В "Титановой долине" прокомментировали задержание Кызласова
Ранее 18.02.2020 08:47 Мск Депутат о задержании гендиректора "Титановой долины": Этот проект стал символом токсичности и бесполезности
Ранее 18.02.2020 08:08 Мск Защита задержанного гендиректора "Титановой долины" заявила о провокации
Ранее 18.02.2020 05:44 Мск Адвокаты задержанного гендиректора "Титановой долины" пока не смогли с ним встретиться
Ранее 17.02.2020 18:20 Мск Глава "Титановой долины" задержан с поличным при получении взятки


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети