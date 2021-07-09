Экс-директора "Титановой долины" отправили за решетку на 10 лет

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-гендиректору "Титановой долины" Артемию Кызласову. Топ-менеджера обвиняют в получении взятки в сумме 13,5 млн руб.

По версии следствия, Кызласов вымогал финансы от директора компании "Проектное дело" Дмитрия Панова за подписание документов о принятии работ в районе Арамили на месте строительства новой очереди ОЭЗ. В качестве посредника выступал второй подсудимый - экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года. Старт процесса переносился пять раз из-за того, что Кызласов болел коронавирусом.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Кызласову дали 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 13 млн, Шилиманову - девять лет колонии.

Отметим, что ранее гособвинитель запросил для Кызласова 14 лет исправительной колонии, 26 млн руб. штрафа (двукратная сумма взятки) и 10 лет лишения права занимать посты на госслужбе. Для экс-чиновника Шилиманова запрошено также 14 лет тюрьмы, 13 млн штрафа (однократная сумма взятки) и запрет на пять лет занимать должности.