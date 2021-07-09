Российские авиакомпании попросили отменить обязательную вакцинацию для экипажей

Ковидные ограничения в ряде регионов привели к тому, что работа экипажей многих авиакомпаний оказалась под угрозой остановки. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Роспотребнадзор отменить для пилотов и стюардесс требования, связанные с обязательным предоставлением прививочных сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Особенно АЭВТ беспокоят запреты в Краснодарском крае, на который сейчас приходится львиная доля внутрироссийских перевозок.

"В связи с тем, что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня", – говорится в письме АЭВТ к Роспотребнадзору. Кроме того, пилоты и бортпроводники перед каждым рейсом и так проходят предполетный медосмотр, согласно приказу Минтранса от 22 апреля 2002 г., указано в документе. Председатель АЭВТ Владимир Тасун просит сделать исключение для членов экипажей таких рейсов, передают "Ведомости".