09 Июля 2021
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Экономика В России
самолет уральские авиалинии стюардесса (2011) | Фото: Накануне.ru

Российские авиакомпании попросили отменить обязательную вакцинацию для экипажей

Ковидные ограничения в ряде регионов привели к тому, что работа экипажей многих авиакомпаний оказалась под угрозой остановки. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Роспотребнадзор отменить для пилотов и стюардесс требования, связанные с обязательным предоставлением прививочных сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Особенно АЭВТ беспокоят запреты в Краснодарском крае, на который сейчас приходится львиная доля внутрироссийских перевозок.

"В связи с тем, что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня", – говорится в письме АЭВТ к Роспотребнадзору. Кроме того, пилоты и бортпроводники перед каждым рейсом и так проходят предполетный медосмотр, согласно приказу Минтранса от 22 апреля 2002 г., указано в документе. Председатель АЭВТ Владимир Тасун просит сделать исключение для членов экипажей таких рейсов, передают "Ведомости".

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Теги: перевозчики, аэвт, пцр-тест, вакцинация от коронавируса, экипажи



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