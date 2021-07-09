Крушение Ан-26 на Камчатке: найдены тела всех жертв

На Камчатке нашли оба черных ящика разбившегося самолета Ан-26, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели добрались до места трагедии. Доступ туда был осложнен из-за сильного ветра.

"Интерфакс" пишет, что на месте крушения найдены останки всех 28 погибших пассажиров и членов экипажа. Они будут направлены на экспертизу.

По данным информагентства, второй бортовой самописец поврежден, отсутствует блок обработки и хранения информации, без которого расшифровать его не удастся.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Напомним, останки 19 человек были обнаружены в первые сутки после катастрофы, остальные – сегодня, когда спасатели десантировались к обломкам самолета на склоне сопки.