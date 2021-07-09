Закроют дороги и установят КПП: в Тюменской области введен карантин из-за гриппа птиц

На территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района с 8 июля 2021 года введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Александром Моором, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничительные мероприятия введены в пределах границ эпизоотического очага и неблагополучного пункта в пределах границ озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района Тюменской области. Зона наблюдения установлена на глубину 11 километров от границ неблагополучного пункта, включая село Окунево Бердюжского района и деревни Грачи, Дальнетравное Казанского района Тюменской области.

На время карантина закрываются все дороги, ведущие из неблагополучного пункта. Будут выставлены круглосуточные контрольно-пропускные пункты, на которых будут дежурить ветеринары. КПП должны быть оснащены дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками.

Запрещается вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также перемещение птицы внутри эпизоотического очага.

Также в зоне карантина ограничат передвижение транспорта.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введён в границах озера Большое Белое, что в 2 км от села Колмаское Армизонского района Тюменской области. Также ограничения действуют в радиусе 5 км вокруг озера (включая село Калмакское и деревню Полое), а также зону наблюдения – 12 км вокруг озера (включает несколько деревень и сёл). Причиной стало обнаружение на территории государственного природного заказника федерального значения "Белоозерский" на озере Большое Белое 40 мертвых краснокнижных пеликанов (кудрявых).

Высокопатогенный грипп птиц - острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость падает до 100%. Возбудителем заболевания является РНК-содержащий вирус с сегментированным геномом семейства Orthomyxoviridae, рода Influenzaevirus, типа А.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.