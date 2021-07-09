09 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за жары заливают водой мусорный полигон

На мусорном полигоне "Северный" в Екатеринбурге введен противопожарный режим. Из-за того, что жаркая погода может спровоцировать возгорание мусора, свалку приходится поливать водой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТКО "Спецавтобаза", на полигон уже направили спецтехнику, включая цистерну с объемом воды в 50 куб.м.

Напомним, что "Северный" является единственной санкционированной свалкой в уральской столице. Но это ненадолго, поскольку уже в этом году планируется строительство нового мусорного полигона "Екатеринбург-Юг".

6 июня Арбитражный суд первой инстанции вынес решение по вопросу строительства нового мусорного полигона и обрабатывающего завода под Екатеринбургом. Вероятнее всего, строительством инфраструктуры стоимостью более 11 млрд рублей займутся структуры, считающиеся подконтрольными олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву.

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Теги: мусорный полигон, Северный, вода, жара



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