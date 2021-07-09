Станислав Черчесов: "Важный момент – меня не увольняли"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свой уход с данного поста. Накануне РФС сообщил о разрыве контракта с наставником российских футболистов.

"Важный момент - меня не увольняли, со стороны тренерского штаба выполнены все задачи, которые прописаны в контракте", - заявил Черчесов РИА Новости.

Со стороны РФС ситуацию накануне комментировал президент союза Александр Дюков: "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года".

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Напомним, на проходящем Евро-2020 российская команда под его руководством заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие.

30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал сделать кадровые выводы после неудачных выступлений сборных России по футболу и хоккею на недавних крупных турнирах.