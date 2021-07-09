В Бурятии не намерены продлевать локдаун после 11 июля

С 12 июля в Бурятии будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Две недели локдауна снизили заболеваемость, но тенденции тревожные, заявил глава региона Алексей Цыденов. Он отметил, что говорить о стабилизации ситуации рано.

На всей территории республики до 25 июля остается запрет на массовые мероприятия с очным участием. Остаются закрытыми детские развлекательные центры, аттракционы, кинотеатры, театры. Сохраняется требование о переводе 30% сотрудников предприятий на дистанционный режим работы.

8 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было предложено заселять в общежития только привитых студентов или переболевших COVID-19, передает Regnum.

Напомним, в Бурятии власти из-за продолжающегося роста заболеваемости объявили о введении 14-дневного локдауна. Объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Приостановлена работа федеральных торговых сетей.