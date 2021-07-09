Власти и силовики "в шоке" от намерений Екатеринбургской епархии провести крестный ход

В Екатеринбурге продолжаются споры вокруг проведения крестного хода во время Царских дней.

Напомним, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крестного хода из-за ситуации с коронавирусом.

"Новый штамм, который распространяется по области, еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду, поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги", - отметил глава региона, добавив, что идти на крестный ход самостоятельно – опасно.

Несмотря на это в епархии заявили, что верующие не собираются отказываться от шествия.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути – это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или "козьими тропами"? Это покажет время", - сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и заверил, что сам он "однозначно пойдет".

По данным источников Накануне.RU, власти и силовики были "в шоке" от заявлений епархии.

"Что теперь делать, непонятно. В Главке в шоке", - сообщил источник в областном ГУ МВД.

А по данным источника, близкого к резиденции губернатора, там пока тоже не могут определиться с дальнейшими действиями.

Накануне.RU спросило директора департамента информационной политики Свердловской области Юлию Хусаинову, последует ли реакция резиденции главы региона на заявления епархии. Она ответила, что "решение (об отмене крестного хода, - прим. ред.). принято и было озвучено".

"Что резиденция на это скажет? Соблюдением закона занимаются другие органы. Вопрос абсолютно субъективный и эмоциональный. Это не вопрос департамента информационной политики. Департамент не может дать на него какой-то эмоциональный ответ", - сообщила Хусаинова.

Стоит отметить, что верующие, скорее всего, перекроют своим шествием дороги. По закону, за это предусмотрена уголовная ответственность. Мы спросили представителей ГУ МВД Свердловской области и министерства общественной безопасности Свердловской области о том, предполагаются ли в связи с этим задержания участников крестного хода. На момент написания новости ответы не поступили.