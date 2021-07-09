Минэкономразвития полно позитива и улучшает прогноз по росту экономики

Минэкономразвития готовится официально обновить макроэкономический прогноз на ближайшие три года. По данным "Коммерсанта", ведомство улучшит его, повысив, например, предполагаемый рост ВВП в 2021 году до 3,3% (в текущей версии указано 2,9%). Хотя обновленный документ еще не опубликован, регионам информация уже доведена – чтобы не занижали параметры региональных бюджетов.

Издание предполагает, что и федеральный бюджет на 2022-2024 гг. составляется уже тоже по новым цифрам.

Новая версия от оптимистов из Минэкономразвития предполагает, что страна уже вышла на докризисные показатели экономического состояния.