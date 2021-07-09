09 Июля 2021
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития полно позитива и улучшает прогноз по росту экономики

Минэкономразвития готовится официально обновить макроэкономический прогноз на ближайшие три года. По данным "Коммерсанта", ведомство улучшит его, повысив, например, предполагаемый рост ВВП в 2021 году до 3,3% (в текущей версии указано 2,9%). Хотя обновленный документ еще не опубликован, регионам информация уже доведена – чтобы не занижали параметры региональных бюджетов.
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Издание предполагает, что и федеральный бюджет на 2022-2024 гг. составляется уже тоже по новым цифрам.

Новая версия от оптимистов из Минэкономразвития предполагает, что страна уже вышла на докризисные показатели экономического состояния.

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Теги: минэкономразвития, прогноз, бюджет, рост ввп



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