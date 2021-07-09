Алексей Текслер отправил своего заместителя на юг области, где бушуют лесные пожары

Губернатор Алесей Текслер направил своего заместителя Евгения Голицына на юг области, где лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы ргеиона.

"В любом случае надо людей вывозить в то место, где нет дыма. И я Вдовину (главе Карталинского района) поручил, чтобы прошли каждый дом, не везде есть интернет. И Голицына отправил для полной координации. Я пока в Троицке работаю, из Троицка же проведем штаб. По необходимости я готов выдвигаться, вы меня информируйте", - отметил Алексей Текслер в телефонном разговоре с первым замначальника ГУ МЧС по Челябинской области Константином Гандау.

Напомним, в настоящий момент продолжают действовать три очага природных пожаров общей площадью 1 тыс. 450 га в Карталинском и Нагайбакском районах. Под угрозой остаются поселок Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), поселок Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), поселок Запасное (150 частных жилых домов), село Париж (7 многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов). На тушение пожаров привлечена авиация МЧС – самолет Бе-200 и специальный вертолет Ми-8.