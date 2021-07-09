Спасатели смогли добраться до места столкновения Ан-26 со скалой на Камчатке

Спасатели с помощью десантных спусков добрались до скалы, где произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, доступ туда был невозможен из-за сильного ветра.

С начала поисковой операции обследованы более 50 кв.км прибрежной зоны, горной местности и морского дна. Уточняется, что на суше расширен район поисков, используется беспилотная техника, вездеходы и квадроциклы.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Сообщалось, что обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание.