Отдых в Турции за месяц подорожал почти на 40% - Росстат

Росстат сообщил о росте стоимости отдыха в Турции. В июне он составил 38,9% по сравнению с маем.

Дорожает, впрочем, и отдых в России, но не так кардинально: путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%, в санатории – на 6,5%. Зато дешевеет отдых в Эмиратах – минус 1,3%.

Участники рынка отмечают, что с июня, когда была "открыта" Турция, структура спроса радикально изменилась: на Турцию приходится более 70% продаж иностранных туров, при этом же часть туров в Краснодарский край на ближайшие месяцы граждане отменили из-за введения в регионе ограничительных мер по коронавирусу, а продали путевок в Крым упали из-за непогоды на полуострове.