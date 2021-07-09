Пожаловавшиеся Путину жители села Демьянка получали квитанции на 50-70 тысяч рублей по вине администрации района

Плата за ЖКХ у жителей дома в Демьянке, которые пожаловались на дороговизну "коммуналки" президенту, выросла из-за действий администрации Уватского района, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Муниципальное предприятие "Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района" и ООО "Специализированный застройщик "Крылья"" 1 февраля заключили договор управления многоквартирным домом №4 на Пионерной в поселке Демьянка. Из-за бездействия коммунального предприятия коллективный (общедомовой) прибор учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической энергии введён в эксплуатацию только 2 апреля. Из-за этого начисление АО "СУЭНКО" платежей за коммунальные услуги производилось по нормативу потребления, что нарушало права собственников и нанимателей жилых помещений.

"СУЭНКО" плату за "коммуналку", которую до заселения муниципального жилого фонда должна была вносить администрация Уватского района, включала в квитанции некоторых жильцов. Так, в квитанциях на оплату коммунальных услуг, право собственности у которых возникло в апреле 2021 г., незаконно включена плата за услуги и за март.

Прокуратура внесла главе администрации района и директорам муниципального предприятия и "СУЭНКО" представления об устранении нарушений закона. Были перепроверены начисления всем жильцам дома. Выявлены нарушения при начислении платы за коммунальные услуги собственникам 14 квартир. Общая сумма перерасчета составила более 220 тыс. руб. Также прокуратурой в отношении должностного лица муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

Заместитель прокурора области и начальник региональной жилищной инспекции провели совместный прием жителей посёлка, принято 17 обращений, большая часть – по вопросам ЖКХ. Организованы проверки. Всем территориальным прокурорам дано поручение о проведении надзорных мероприятий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, прокуратура Тюменской области проверит информацию о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в посёлке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.