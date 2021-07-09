В Челябинской области за сутки умерло 13 человек с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 255 человек подтвержден COVID-19, тринадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 68 тыс. 287 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 895 заболевших. За сутки выписаны 103 человека, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 238 пациентов.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек, из них двенадцать непосредственно от COVID-19, еще у одного человека коронавирус был сопутствующим заболеванием.