09 Июля 2021
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талибы талибан (2007) | Фото: AFP

МИД России начал переговоры с террористическим движением "Талибан"*

МИД России начал переговоры с представителями движения "Талибан" (*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России). Накануне консультацию с делегацией "Политического офиса Движения талибов" провел спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. "В ходе встречи были обсуждены ситуация в Афганистане и перспективы запуска межафганских переговоров", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
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"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - добавили в МИДе.

Талибы "подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций".

Группировка заявила о готовности бороться с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и искоренять наркопроизводство.

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Теги: талибы, афганистан, переговоры, мид россии



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