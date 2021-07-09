"Снижаться в море не рекомендую": СМИ опубликовали переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером

В СМИ появилась аудиозапись переговоров диспетчера аэропорта Паланы с экипажем разбившегося Ан-26.

Судя по записи, переговоры шли в спокойном режиме. Диспетчер не рекомендовала экипажу снижаться в море.

"Мы в море и не снижаемся", — ответил член экипажа на аудио, которое опубликовал "Лайф".

Далее борт пошел на снижение, после чего экипаж уже не отвечал на вопрос диспетчера: "Во сколько считаете посадку?".

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Сообщалось, что обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание.