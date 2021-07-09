09 Июля 2021
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подросток, утонул, Иртыш, поиски, водолазы (2021) | Фото: vk.com/typical_tobolsk

В Тобольске утонул подросток: водолазы искали его тело несколько часов

В Тобольске утонул подросток, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 8 июля, примерно в 17.00. Как сообщают очевидцы в соцсетях, четверо подростков, не умеющих плавать, играли на мелководье реки Иртыш. Двое из них, вероятно, угодили в одну из подводных ям. Одного подростка успели вытащить другие дети. Он был госпитализирован. Второй подросток утонул. Его тело спасатели и водолазы смогли обнаружить только сегодня, в 10.25.

подросток, утонул, Иртыш, поиски, водолазы(2021)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

подросток, утонул, Иртыш, поиски, водолазы(2021)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

Сообщается, что мальчик был найден недалеко от места происшествия, в одном из углублений.

На место трагедии для выяснения обстоятельств инцидента выезжали тобольский прокурор Валерий Пушкарев и заместитель мэра Яна Зубова.

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Теги: подросток, утонул, Иртыш, поиски, водолазы



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