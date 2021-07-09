После исчезновения девятилетней девочки в Тюмени возбуждено второе уголовное дело

После исчезновения в Тюмени девятилетней Насти М. возбудили еще одно уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, оно возбуждено по статье 293 УК РФ в отношении органов системы профилактики.

Поиски ребенка продолжаются уже больше недели. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

Также в Тюменской области продолжаются поиски 15-летнего Платона Б. В ночь на 4 июля подросток ушел на пикник в лес вместе со своими друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района. Друзья, в компании которых мальчик отдыхал, сообщили, что ранним утром мальчик направился в сторону лесополосы и пропал. Предположительно, его видели вчера днем в поселке Московский.