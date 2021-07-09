Основатель сети "Купец", бизнесмен Олег Хан скончался от коронавируса

Основатель торговой сети "Купец", уральский бизнесмен Олег Хан скончался после более двух недель болезни COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экс-депутата думы Екатеринбурга Олега Хабибуллина, который являлся деловым партнером покойного.



Олег Хан опубликовал новость о заражении 21 июня текущего года с подписью: "Вот и до меня добралась эта зараза". На момент кончины бизнесмену было всего 50 лет.

Олег Хан родился 13 апреля 1971 г. Он основал одну из старейших торговых сетей Екатеринбурга - "Купец". Позже ему также принадлежали Новоуральский мясокомбинат, Агрофирма "Северная" и сеть минимаркетов "Сфера". До 2013 г. супермаркет "Купец" располагался в центре ТЦ "Гринвич", где сейчас находится "Гипербола".