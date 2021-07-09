Хуснуллин взялся за советские метронедострои в городах-миллионниках

Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, выступил за достройку в городах-миллионниках метро. Правда, не совсем в том виде, в каком это планировалось в советское время. Тем не менее, огромные расходы Хуснуллина не пугают, он полагает, что консервировать начатые стройки будет дороже.

Достроить метро планируется в Челябинске и Красноярске, сообщил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24". Причем в Красноярске метро будет комбинированным – так называемый метротрамвай, часть путей будет проходить по земле. До конца этого года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Вице-премьер считает, что если приступить к строительству в следующем году, то за три-четыре года получится завершить проект.

Также будет достраиваться метро в Нижнем Новгороде. Про Екатеринбург – с самым коротким метро в мире – пока речи нет.

"С Советского Союза недострои по метро — с ними надо ставить точку, потому что, если их не достраивать, тогда их нужно полностью забутовать. А забутовать их на глубине 60 м, это по деньгам стоит 20% от строительства нового", - полагает Хуснуллин.