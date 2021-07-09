09 Июля 2021
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске назначен начальник управления транспорта

Начальником управления транспорта администрации Челябинска назначен Андрей Якимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Якимов работал в структурах РЖД. С 2019 года возглавлял МУП "Челябметротрансстрой".

Напомним, начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев ушел в отставку 8 июля. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кичеев возглавлял управление с июля 2018 года. Ранее он работал в ГУВД по Челябинской области и возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.

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Теги: Максим Кичеев, отставка, Андрей Якимов,



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