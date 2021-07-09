В Челябинске назначен начальник управления транспорта

Начальником управления транспорта администрации Челябинска назначен Андрей Якимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Якимов работал в структурах РЖД. С 2019 года возглавлял МУП "Челябметротрансстрой".

Напомним, начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев ушел в отставку 8 июля. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кичеев возглавлял управление с июля 2018 года. Ранее он работал в ГУВД по Челябинской области и возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.