11 подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня.

Также стало известно, что 26 участников нападения на резиденцию Моиза были гражданами Колумбии. Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек, пишет Regnum. Семерых из них ликвидировали, 15 обнаружены, остальные разыскиваются.

По последним данным, среди задержанных - два американца гаитянского происхождения. Они заявили, что у наемников не было задач уничтожения главы государства, они якобы должны были арестовать президента по ордеру следственного судьи.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.