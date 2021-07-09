09 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Жовенель Моиз (2021) | Фото: AP Photo / Dieu Nalio Chery

11 подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня.

Также стало известно, что 26 участников нападения на резиденцию Моиза были гражданами Колумбии. Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек, пишет Regnum. Семерых из них ликвидировали, 15 обнаружены, остальные разыскиваются.

По последним данным, среди задержанных - два американца гаитянского происхождения. Они заявили, что у наемников не было задач уничтожения главы государства, они якобы должны были арестовать президента по ордеру следственного судьи.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

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Теги: гаити, президент гаити, посольство тайваня



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