09 Июля 2021
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Мисс Екатеринбург - 2019 (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Юрист, психолог и режиссер: на конкурсе "Мисс Екатеринбург-2021" отобрали 16 финалисток

На общегородском конкурсе "Мисс Екатеринбург-2021" прошел кастинг финалисток.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, конкурс пройдет в Екатеринбурге 13 августа – за неделю до Дня города. В этом году главную красавицу выберут в 24-й раз. В отличие от прошлого года, когда кастинг проходил онлайн, в этот раз с девушками традиционно беседовали члены оргкомитета: представители администрации города, организаторы и преподаватели конкурса, а также победительницы прошлых лет.

Приглашение на кастинг девушки получили после тщательного отбора анкет, в этом году желающих оказалось больше 200 человек. На финальный кастинг были приглашены 53 девушки, из которых было отобрано 16. Почти все получают или уже получили высшее образование.

Участницы конкурса "Мисс Екатеринбург"(2021)|Фото: организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург"

Среди конкурсанток – будущие юристы, менеджеры, архитектор, психолог, журналист и режиссер. Они занимаются фитнесом и танцами, продвижением в сетях, владеют иностранными языками, имеют спортивные разряды и чемпионские звания.

Как отмечают организаторы, формат финального шоу пока неизвестен. В прошлом году традиционное шоу пришлось отменить, а девушки снимали видеопредставления и выходили на сцену на крыше "Пассажа" в день города только на церемонию награждения.

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Теги: Мисс Екатеринбург, конкурс, участницы, финал



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