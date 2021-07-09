Юрист, психолог и режиссер: на конкурсе "Мисс Екатеринбург-2021" отобрали 16 финалисток

На общегородском конкурсе "Мисс Екатеринбург-2021" прошел кастинг финалисток.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, конкурс пройдет в Екатеринбурге 13 августа – за неделю до Дня города. В этом году главную красавицу выберут в 24-й раз. В отличие от прошлого года, когда кастинг проходил онлайн, в этот раз с девушками традиционно беседовали члены оргкомитета: представители администрации города, организаторы и преподаватели конкурса, а также победительницы прошлых лет.

Приглашение на кастинг девушки получили после тщательного отбора анкет, в этом году желающих оказалось больше 200 человек. На финальный кастинг были приглашены 53 девушки, из которых было отобрано 16. Почти все получают или уже получили высшее образование.

Среди конкурсанток – будущие юристы, менеджеры, архитектор, психолог, журналист и режиссер. Они занимаются фитнесом и танцами, продвижением в сетях, владеют иностранными языками, имеют спортивные разряды и чемпионские звания.

Как отмечают организаторы, формат финального шоу пока неизвестен. В прошлом году традиционное шоу пришлось отменить, а девушки снимали видеопредставления и выходили на сцену на крыше "Пассажа" в день города только на церемонию награждения.