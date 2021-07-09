В Югре за неделю открыты пять "коронавирусных" госпиталей

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на онлайн-встрече с журналистами рассказал, как в округе обстоят дела с коронавирусом. В частности, открыты несколько "ковидных" госпиталей , передаёт корреспондент Накануне.RU.

Растёт число тех, кто обращается за помощью. За последние два дня госпитализированы 177 и 159 пациентов, количество не растёт. За неделю открыты "коронавирусные" госпитали в Белоярском, Междуреченском, Когалыме, Лангепасе, Мегионе. Со 104 до 112 выросло за сутки количество пациентов, находящихся в реанимации. Ситуация "требует напряжения" от системы и её участников. 396 тыс. пациентов "укололись" первым компонентом, из них 280 тыс. поставили второй укол.

Если вакцинация пойдёт так, как сейчас, к 18 сентября округ достигнет показателя в 60% привитых среди совершеннолетних. В ближайшие пять дней поступит 25 тыс. доз вакцин. Привитые в 25 раз реже болеют тяжело.

"Все люди разные, идеальных вакцин не бывает. Иммунная система работает по-разному. Эффективность иммунитета, который формируется у привитого, разная. То есть вакцина одна и та же, а иммунная система у жителей разная. Во-вторых, защитные силы слабеют со временем, отсюда – мысль о ревакцинации через полгода. Третье – много вакцин, пройдёт время, их сравним, из всего спектра мы найдём максимально эффективную", - сказал Добровольский, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах заражения коронавирусом вакцинированных от него людей.