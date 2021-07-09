В еще одном регионе ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

Масштабные ограничения ввели власти Забайкальского края из-за роста заболеваемости коронавирусом. Меры будут действовать до 6 августа.

Согласно указу губернатора Александра Осипова, с 9 июля в регионе запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе. Все спортивные соревнования будут проходить с пустыми трибунами.

Ограничена работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, а также детских игровых комнат и досуговых заведений. Кинотеатры и заведения культуры смогут продолжить работу при условии заполняемости залов не более чем на 50%. Это же мера распространяется на салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, массажные салоны.

Кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00. Торговым центрам и рынкам разрешено работать при плотности не более одного человека на 4 кв. м.

Организации обязаны перевести на удаленный режим работы или предоставить оплачиваемые отпуска работающим у них беременным женщинам, а также сотрудникам старше 65 лет.

Эпидситуация по коронавирусу в Забайкальском крае ухудшается уже несколько дней. 2 июля заместитель губернатора Андрей Гурулев заявлял, что имеющегося в крае запаса вакцины недостаточно, пишет Regnum. По его словам, готовилось обращение в федеральный Минздрав.