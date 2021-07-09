09 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Более 1000 екатеринбуржцев привились от COVID-19 во дворах собственного дома

После того, как "медицинская фракция" в Екатеринбурге организовала мобильные пункты вакцинации возле жилых домов, поставить прививку от коронавируса прямо у себя во дворе смогли более тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава фракции и депутат гордумы Алексей Вихарев.

"Уже больше 1000 человек смогли привиться рядом с домом. Много теплых слов благодарности поступает от горожан. Мы заранее размещаем объявления, информируем жильцов домов, затем привозим врачей и помогаем организовать их работу", - рассказал депутат.

Так, 7 и 8 июля члены фракции и депутаты гордумы Николай Смирнягин и Анастасия Немец работали в Академическом, 8 июля Дмитрий Николаев на Сулимова, 6, вакцинацию на Уралмаше и Эльмаше 8 и 9 июля проводил лично Вихарев, а завтра, 10 июля, поставить прививку можно вместе с Еленой Бондаренко на Агрономической, 39.

"Конечно, мы бы хотели охватить каждый двор. Но график выездов сильно зависит от наличия вакцины. А ее часто не хватает, особенно сейчас, когда количество желающих резко возросло. Очень хочу, чтобы общими усилиями мы смогли ускорить появление коллективного иммунитета к заразе. Чтоб вакцины было с избытком, и каждый желающий мог поставить прививку в удобном для себя месте", - отметил Вихарев.

Напомним, что членам "медицинской фракции" в гордуме Екатеринбурга, целью которой является поддержка медицинских учреждений, могут предложить место в общественном совете при минздраве Свердловской области..

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Теги: медицинская фракция, Вихарев, Екатеринбург, вакцинация во дворах, коронавирус



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