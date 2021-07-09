Четыре населенных пункта в Челябинской области находятся под угрозой из-за лесных пожаров

Четыре населенных пункта в Челябинской области находятся под угрозой из-за лесных пожаров. Об этом после заседания регионального оперативного штаба сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, вчера на территории области возникло 16 лесных пожаров, 13 из них были ликвидированы в этот же день. Остались действующими три крупных пожара.

"Ситуация была и остается непростой, пожары начались вчера во второй половине дня. Ситуация осложнялась усилением ветра, вплоть до штормового. Это и определило проблему верховых пожаров. Они достаточно быстро стали распространяться. Надо сказать, что пожары были и в Уйском муниципальном районе. С этой ситуацией справились еще вчера вечером. В двух муниципальных районах, в Карталинском и Нагайбакском, пожары продолжаются. В настоящий момент три очага пожара, 4 населенных пункта находятся под угрозой", - подчеркнул Алексей Текслер.

Основная задача, которая ставилась перед пожарными, не допустить переброску пламени на жилые постройки и дома. Для этого проводилась опашка территорий. В результате удалось не допустить возгорание жилых домов. В поселке Запасный была проведена частичная эвакуация жителей в школу поселка Новокаолиновый.

В настоящий момент продолжают действовать очаги природных пожаров общей площадью 1 тыс. 450 га.

Под угрозой остаются поселок Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), поселок Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), поселок Запасное (150 частных жилых домов), село Париж (7 многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов).

На тушение пожаров привлечена авиация МЧС – самолет Бе-200 и специальный вертолет Ми-8. Она начала работать с 5 часов утра.

"Был осуществлен сброс воды, очень удачный. Техника продолжает активно работать, уверен, что мы вместе с используемой специальной техникой с этим пожаром справимся. При этом угроза остается из-за того, что есть риск усиления ветра", - подчеркнул губернатор.

На заседании оперативного штаба принято решение усилить группировку и продолжать использовать специальную авиацию для тушения пожаров.

"Сейчас положение лучше, чем было ночью, и рассчитываем на то, что ситуация не будет осложняться", – подчеркнул губернатор.