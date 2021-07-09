Пилот и пассажир самолёта, упавшего на Ямале, - в реанимации больницы Нижневартовска

Пилот и пассажир самолёта, пропавшего с радаров на Ямале и найденного позже, лечатся в югорском Нижневартовске. Они находятся в состоянии средней тяжести, пока остаются в реанимации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Они лечатся в реанимации, поступили в тяжёлом состоянии. Динамика положительная, на утро их состояние можно назвать средне тяжёлым. Угрозы жизни нет. Они и дальше будут лечиться в Нижневартовской городской больнице", - сказал во время онлайн-встречи с журналистами глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Судно "Tecnam P2002-JF RA-01865" подало аварийный сигнал в 60 км от села Толька (Красноселькупский район Ямала). Воздушное судно принадлежит ООО Авиакомпания "Капитал Джет", оно выполняло авиапотрулирование лесов. На борту находились пилот и наблюдатель, они живы. "Ямалспас" организовал поисково-спасательные работы, к месту предполагаемого происшествия вылетело воздушное судно. Пострадавших эвакуировали вертолётом Ми-8.