Пилот и пассажир самолёта, упавшего на Ямале, - в реанимации больницы Нижневартовска

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Пилот и пассажир самолёта, упавшего на Ямале, - в реанимации больницы Нижневартовска

Пилот и пассажир самолёта, пропавшего с радаров на Ямале и найденного позже, лечатся в югорском Нижневартовске. Они находятся в состоянии средней тяжести, пока остаются в реанимации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Они лечатся в реанимации, поступили в тяжёлом состоянии. Динамика положительная, на утро их состояние можно назвать средне тяжёлым. Угрозы жизни нет. Они и дальше будут лечиться в Нижневартовской городской больнице", - сказал во время онлайн-встречи с журналистами глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Судно "Tecnam P2002-JF RA-01865" подало аварийный сигнал в 60 км от села Толька (Красноселькупский район Ямала). Воздушное судно принадлежит ООО Авиакомпания "Капитал Джет", оно выполняло авиапотрулирование лесов. На борту находились пилот и наблюдатель, они живы. "Ямалспас" организовал поисково-спасательные работы, к месту предполагаемого происшествия вылетело воздушное судно. Пострадавших эвакуировали вертолётом Ми-8.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: самолёт, Толька, лечение, реанимация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.07.2021 15:35 Мск На Ямале найден пропавший с радаров легкомоторный самолёт


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети