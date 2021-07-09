Митрополит подтвердил проведение крестного хода вопреки запрету губернатора Куйвашева

Митрополит Евгений подтвердил информацию о том, что верующие не собираются отказываться от проведения крестного хода на "Царские дни". Более того, глава епархии, видимо, возглавит шествие.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность", - сказал он.

"Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или "козьими тропами"? Это покажет время", - сказал он и добавил, что сам "однозначно пойдет".

Ранее о том, что богослужение в "Царские дни" на годовщину убийства Романовых состоится, в прямом эфире телеканала "Урал LIVE" сообщил секретарь епархиального совета Вениамин Райников.

"Для нас это вопрос открытый, насколько будет многолюдным наше богослужение. То, что оно будет, это однозначно. Отменить службу на Царские дни невозможно. Если губернатор не хочет перекрывать дороги — значит, они будут неперекрытыми. Это может быть опасно? Может, как и все на белом свете. Невозможно с помощью указа запретить речке Исеть течь. Чтобы не состоялось крестного хода в духовном плане — это невозможно. Крестный ход — это если человек идет с молитвой в сердце, и он прошёл некий путь. Сказать, что крестного хода не будет — это наивно и смешно", - добавил Райников.

Напомним, о том, что в этом году в Свердловской области не будут проводить крестный ход в "Царские дни", сообщил сегодня глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. По его словам, в 2020 г. крестный ход проводился, несмотря на пандемию, и многие не соблюдали дистанцию и масочный режим. По данным Куйвашева, впоследствии было несколько доказанных случаев, что люди заболели коронавирусом именно после Царских дней и перенесли болезнь довольно тяжело.