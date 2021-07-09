09 Июля 2021
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Экономика В России
красная икра ложка (2008) | Фото: ww.mtk-vosxod.com

"Коммерсант": рыбная гастрономия и пресервы могут подорожать на 5-15%

Консервы и пресервы могут подорожать на 5-15% из-за удорожания логистики, упаковки и роста цен на идущую в переработку рыбу.

Соответствующее уведомление торговые сети получили от поставщиков. По словам экспертов, только лососевые за последний год подорожали на треть. Кроме того, осенью ожидается рост стоимости красной икры на 30% год к году.

Как говорят в Росрыболовстве, предпосылок для роста стоимости пресервов и консервов нет, так как произошел рост объемов добычи тихоокеанской сельди. Во-вторых, на Дальнем Востоке начинает подходить к активной фазе лососевая путина. Так, к 7 июля добыто более 41 тыс. т, что в пять раз превышает уровень 2019 года, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России годовой рост потребительских цен в июне 2021 года ускорился до 6,5%.

Это стало максимумом с августа 2016 года.

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Теги: рыба, морепродукты, икра



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