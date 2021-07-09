Спасатели увеличивают группировку в Челябинской области для борьбы с пожарами

В Челябинской области спасатели увеличивают группировку для защиты населенных пунктов от природных пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС РФ, быстрому распространению огня и осложняют тушение сильный ветер и сухая жаркая погода.

Пожарные не допустили распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка.

В тушении пожаров принимают участие самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8.

Тем временем, в Карталинском районе тушат лесной пожар на площади более 1 гектара. Возгорания произошло на расстоянии около одного километра от поселка Запасное.