09 Июля 2021
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Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

Спасатели увеличивают группировку в Челябинской области для борьбы с пожарами

В Челябинской области спасатели увеличивают группировку для защиты населенных пунктов от природных пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС РФ, быстрому распространению огня и осложняют тушение сильный ветер и сухая жаркая погода.

Пожарные не допустили распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка.

В тушении пожаров принимают участие самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8.

Тем временем, в Карталинском районе тушат лесной пожар на площади более 1 гектара. Возгорания произошло на расстоянии около одного километра от поселка Запасное.

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Теги: Спасатели, природные пожары, Челябинская область



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Ранее 08.07.2021 15:37 Мск В Челябинской области крупный лесной пожар угрожает населенным пунктам


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