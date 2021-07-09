09 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Минздрав Саратовской области рекомендовал отказаться от секса после вакцинации

Министерство здравоохранения Саратовской области сообщило, что получившим вакцину от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом.

По словам заместителя министра Дениса Грайфера, в целом не рекомендуются повышенные нагрузки, а секс — "это очень энергозатратное занятие". В течение какого времени нужно отказываться от секса чиновник не уточнил, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил в своем телеграм-канале, что из-за принудительной вакцинации новыми вакцинами люди растеряны и теряют надежду на справедливость. Лысаков призвал людей не сдаваться, так как из-за отказа вакцинироваться никто не имеет права уволить.

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Теги: вакцинация, секс, коронавирус



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