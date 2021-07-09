Названо число повторных случаев заражения коронавирусом в России

COVID-19 повторно заражаются не больше 1% переболевших граждан России.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эта статистика может быть неточной, потому что "надо разбираться", как поставили прошлый диагноз.

По ее словам, около 66% новых случаев заболевания коронавирусом июне-июле приходятся на индийскую разновидность, сообщила она в эфире телеканала "Россия 1".

Также Попова заявила, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за COVID-19, сегодня нет.

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