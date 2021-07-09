09 Июля 2021
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Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

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Общество В России
Анна Попова, глава Роспотребнадзора (2014) | Фото:

Названо число повторных случаев заражения коронавирусом в России

COVID-19 повторно заражаются не больше 1% переболевших граждан России.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эта статистика может быть неточной, потому что "надо разбираться", как поставили прошлый диагноз.

По ее словам, около 66% новых случаев заболевания коронавирусом июне-июле приходятся на индийскую разновидность, сообщила она в эфире телеканала "Россия 1".

Также Попова заявила, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за COVID-19, сегодня нет.

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Теги: коронавирус, Попова



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.07.2021 02:04 Мск Попова: Необходимости ужесточать ограничения из-за коронавируса нет


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