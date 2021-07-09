Глава Минспорта: необходимы перемены в российском футболе

В министерстве спорта России прокомментировал отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Как заявил глава Минспорта Олег Матыцин, российский футбол нуждается в переменах. "Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены", - сказал министр.

Он заявил о цели, согласно которой, у России должна быть "сильная сборная". Для этого нужно проанализировать подготовку кадров, принципы и объемы финансирования, сообщает РИА "Новости".

Напомним, РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и начинает поиск нового специалиста.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Напомним, на проходящем Евро-2020 российская команда под его руководством заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата.