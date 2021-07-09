Попова: Необходимости ужесточать ограничения из-за коронавируса нет

Необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за COVID-19, сегодня нет.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной. "Вы видите на примере Москвы — был рост, были меры. И теперь мы видим определенную стабилизацию процесса", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". Попова отметила, что ограничительные меры в совокупности с вакцинацией "работают".

Глава Роспотребнадзора отметила, что наиболее высокие темпы по заболеваемости отмечены в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

Как сообщалось, в июле – августе перед предстоящими в сентябре выборами депутатов Госдумы будет нарастать спонтанность в принятии мер в карантинной и вакцинной политике.

Как сообщил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, должна быть общая система введения ограничений и подходов к обязательной вакцинации, которая бы зависела от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

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