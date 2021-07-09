ВОЗ взяла под наблюдение российский штамм COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила в список для дальнейшего наблюдения вариант коронавируса AT.1, который выявили в России в январе 2021 года.

Как сказано в сообщении ВОЗ, российский штамм в организации отслеживают с 9 июня.

Советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев рассказал о вакцинах и вакцинации от коронавируса. Мнение эксперта важно тем, что он придерживается взвешенной позиции и не поддерживает ни идею оголтелой и поголовной вакцинации, ни идею полного отвержения вакцин.