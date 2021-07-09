09 Июля 2021
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Алехина, Автозак (2014) | Фото: твиттер

Суд арестовал участников Pussy Riot

Кунцевский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алехину за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

7 июля она вышла из изолятора временного содержания, где содержалась 15 суток. Ее сразу задержала полиция.

Кроме того, арестован участник Pussy Riot Александр Софеев. Он получил 12 суток, сообщает РИА "Новости".

Изначально Алехину задержали 23 июня из-за нарушения домашнего ареста и информация о подготовке акции к годовщине Великой Отечественной войны.

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Теги: Pussy Riot, аресты



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