Челябинск примет два крупных спортивных мероприятия в 2022 году

В Челябинске в 2022 году пройдут два крупных спортивных мероприятия. Губернатор Алексей Текслер подписал соглашения о проведении "Недели звезд хоккея 2022" и принял участие в открытии нового спортивного комплекса "Динамо", на базе которого пройдет всероссийская спартакиада общества "Динамо", передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашения о намерениях по организации и проведению "Недели звезд хоккея 2022 года" подписали Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов. Церемония прошла на ледовой арене "Трактор", где и будет проводиться мероприятие. Старт главного шоу трех лиг будет дан 8 января 2022 года Матчем звезд ЖХЛ. На следующий день пройдет Кубок вызова МХЛ. 15-16 января состоятся Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

За право провести "Неделю звезд хоккея" боролись Красноярск, Магнитогорск, Ярославль и другие города, но выбор был сделан в пользу Челябинска, который показал лучшую готовность к проведению премиальных мероприятий трех лиг.

"Челябинск уже проводил неделю звёзд КХЛ в 2013 году, и этот год был одним из самых успешных для "Трактора". В этом есть некий символизм. Мы тоже рассчитываем, что в январе мы проведем неделю звёзд КХЛ и сезон 2021 – 2022 будет успешным и удачным для Трактора. В нашем регионе любят и ценят хоккей, я считаю, что у нас самый хоккейный регион по стране. Мы ждем гостей и приглашаем наших болельщиков посетить Матч всех звезд. Мы обновляем арену, в этом году уже будут определенные сюрпризы по тому, как будет выглядеть внутри арена "Трактор". Мы занимаемся городом, ждем гостей, поэтому уверен, что Челябинск на самом высоком уровне проведет Неделю звезд КХЛ", - подчеркнул Алексей Текслер.

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил уверенность, что мероприятие в Челябинске пройдет на очень высоком уровне.

"Спустя девять лет Матч Звезд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели Звезд Хоккея. Челябинск — это особенный город для нашего хоккея, здесь все живет любимой нами игрой, а имен, которых он дал отечественному хоккею, не перечесть. Команда "Трактор" успешно выступает в КХЛ, а нынешняя трансферная кампания делает ее одним из фаворитов ближайшего чемпионата, что, безусловно, скажется на интересе болельщиков. В системе клуба «Трактор» в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда, успешно выступает команда в МХЛ, созданы все условия для детского хоккея. Клуб и регион выстроили хоккейную вертикаль. Мы благодарны руководству Челябинской области, клубу "Трактор" за желание и готовность стать соорганизаторами титульного мероприятия КХЛ. Уверен, вместе мы проведем великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков", - отметил он.

После этого Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Динамо". Здание было построено в рамках федерального программы по развитию физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы. На его строительство было направлено 320 млн рублей. Спортивное сооружение включает спортивный зал для игровых видов спорта, зал единоборств, тренажерный зал и стрелковый тир. Спортивный комплекс по размеру и уровню оснащения не имеет аналогов в городе. Здесь могут проходить не только занятия физкультурой и спортом, но и спортивные соревнования самого высокого уровня.

"Мы открываем сегодня совершенно новый спортивный объект, который станет центром спортивной жизни. Больше ста лет на этом месте находятся спортивные сооружения, куда ходят челябинцы, куда ходили мы в детстве. И очень здорово, что эти традиции продолжаются, спортивные объекты строятся и это значит, что продолжается спортивная жизнь в Челябинске. Я благодарен Министерству спорта РФ, благодарен спортивному обществу "Динамо", за то, что решение создать такой объект бы принято, и сегодня мы открываем спортивное сооружение. Здесь будут заниматься дети, сотрудники правоохранительных органов, жители Челябинска. Мы будем поддерживать развитие спорта в регионе", - подчеркнул на открытии Алексей Текслер.

Временно исполняющий обязанности председателя Челябинской региональной организации общество "Динамо", полковник Анатолий Ситников рассказал, что благодаря помощи правительства области и муниципалитета удается не только содержать существующие здания, но и на их базе создавать и развивать спортивные школы.

"Сейчас в школе олимпийского резерва занимаются 1 200 детей. В этой школе денег за занятия с детей не берут. У нас есть участники и призеры олимпиад. Мы единственная организация в России, кто принимает участие во всех 13 видах спорта общероссийской спартакиады и в 15 видах спорта детской спартакиады. Мы занимаем первые и вторые места. Открывая этот спортивный храм, хочу, чтобы наши дети, родители, ветераны приходили и чувствовали себя здесь, как дома", - отметил он.

После церемонии открытия Алексей Текслер осмотрел спортивный комплекс, а также пообщался с тренерами и спортсменами. В подземном помещении комплекса оборудован стрелковый тир. Здесь установлено современное оборудование – пулеулавливатели, специальная шумоизоляция, антирикошетное покрытие, мишенные установки, позволяющие менять дистанцию стрельбы с персонального пульта управления каждым стрелком индивидуально. На первом этаже разместился универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, где будут проводиться занятия по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. На втором этаже находится зал единоборств с двумя коврами для борцовских видов. На третьем этаже оборудован тренажерный зал с современным оборудованием и вспомогательные помещения.

"Каждый спортивный объект, который мы вводим, это дополнительная возможность заниматься спортом, в первую очередь нашим детям. Я считаю, что развитие физкультуры и спорта одно из самых важных направлений. Здесь ежедневно будет заниматься более 200 ребятишек. Здорово, что такие объекты появляются. Мы будем продолжать развивать спорт, у нас только сейчас порядка 20 объектов строится, включая брошенные объекты в Нязепетровске, Кусе. Муниципалитеты такие объекты ждут. Будем активно заниматься спортом, строить спортивную инфраструктуру и вовлекать все больше наших жителей в занятия спортом", - отметил Алексей Текслер.