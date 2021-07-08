Чемпион мира Павел Буре стал специальным представителем ФХР по международным делам

Федерация хоккея России объявила чемпиона мира-1990 в составе сборной России Павла Буре представителем ФХР по международным делам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе федерации.

Сам же спортсмен отметил назначение, как важное для себя событие и пообещал сделать все возможное для усиления российского хоккея, примени собственные знания и опыт.

"Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине. Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством ИИХФ и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его", - заявил Буре.

Напомним, Павел Буре является легендой российского хоккея, лучшим бомбардиром ОИ-1998 в Нагано и трижды признан лучшим снайпером чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он является первым в истории российским хоккеистом, чей номер увековечен клубом НХЛ, членом трех музеев хоккейной славы и заслуженным мастером спорта СССР и России.