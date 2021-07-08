"Губернатор высказался, как ему удобно". Крестный ход в Царский дни в Екатеринбурге состоится

Крестный ход в Царские дни в Екатеринбурге состоится, несмотря на пандемию и заявления главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом в прямом эфире телеканала "Урал LIVE" сообщил секретарь епархиального совета Вениамин Райников.

"Губернатор высказывается так, как ему удобно. Не вижу никакого несообразия в том, что губернатор говорит то, что думает на собственной странице. Церковная служба в Храме-на-крови состоится", - заявил Райников.

По его словам, предсказать количество людей, собирающихся принять участие в празднике, невозможно, поскольку епархия заранее не собирала заявки. "Люди имеют доступ к СМИ, сами делают выводы из того что получают".

"Для нас это вопрос открытый, насколько будет многолюдным наше богослужение. То, что оно будет, это однозначно. Отменить службу на Царские дни невозможно. Если губернатор не хочет перекрывать дороги — значит, они будут неперекрытыми. Это может быть опасно? Может, как и все на белом свете. Невозможно с помощью указа запретить речке Исеть течь. Чтобы не состоялось крестного хода в духовном плане — это невозможно. Крестный ход — это если человек идет с молитвой в сердце, и он прошёл некий путь. Сказать, что крестного хода не будет — это наивно и смешно", - добавил Райников.

Он также подчеркнул, что возникли проблемы с внешней организацией мероприятия, а потому она пройдет хуже, чем в прошлые года.

Напомним, новость о том, что в этом году в Свердловской области не будут проводить крестный ход в Царские дни, сообщил сегодня глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. По его словам, в 2020 г. крестный ход проводился, несмотря на пандемию, и многие не соблюдали дистанцию и масочный режим. По данным Куйвашева, впоследствии было несколько доказанных случаев, что люди заболели коронавирусом именно после Царских дней и перенесли болезнь довольно тяжело.