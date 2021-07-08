08 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

"Единая Россия" жестко высказалась о задержании Бурнашова за пьяное вождение

Члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бураншовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Вячеслава Григорьева.

По его словам "Единой России" такое поведение депутата является неприемлемым.

"В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", - заявил Григорьев.

Как сообщил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко Бурнашов больше не является членом партии, а потому в отношении него не будут применены меры партийного взыскания, а именно исключение из "ЕР".

"Бурнашов, потеряв человеческий облик, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них. Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона. Таким людям не место в Думе. И тем более, у них не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет", - сказал Ревенко.

Напомним, что Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймеризе "Единой России". До этого, депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".

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Теги: ЕР, ДПС, депутат, госдума, Барнашов, пьяное вождение



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