Хуснуллин: ЦКАД начнут постепенно открывать уже в 2022 году

Глава государства Владимир Путин посетил открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая протянется от Москвы до Казани и затронет Екатеринбург. На ней вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил президента, что первые участки дороги будут открыты для автомобилистов уже в следующем году.

А вот до уральской столицы автомагистраль планирует дойти только к сентябрю 2024 г. Путин поздравил строителей с завершением работы на отрезке ЦКАД и морально подготовил специалистов к предстоящим масштабным стройкам.

"Сейчас с губернаторами как раз говорили о том, что как дорога появляется, сразу вокруг нее жизнь растет: экономика, и люди активно начинают использовать инфраструктурный проект. Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части России", - отметил глава государства.

Напомним, что еще в апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния.