08 Июля 2021
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Египет (2016) | Фото: Накануне.RU

Путин отменил запрет на чартерные рейсы из России в Египет

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий с 2015 г. авиакомпаниям летать на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что указ вступил в силу после трагедии на Синае, когда разбился самолет российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Тогда ФСБ посчитала случившееся терактом.

После этого документ отменяющий авиасообщение претерпевал изменения и в своем последнем виде разрешал регулярные рейсы в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Теперь же, данные ограничения сняты.

Помимо этого для турагентов и операторов также отменены рекомендации, в рамках которых гражданам РФ было нежелательно советовать отдых в Египте, предусматривающий воздушные перевозки. Исключением являлся Каир.

Напомним, что еще в начале июня в Российском союзе туриндустрии подтвердили скорое открытие рейсов в Египет. Ряд СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Россия откроет регулярное, а затем и чартерное авиасообщение с Египтом уже в начале июля. О скором открытии авиасообщения заявлял и глав Минпромторга РФ Денис Мантуров. Власти стран, якобы, уже подписали все необходимые документы.

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Теги: Египет, чартерные рейсы, указ, Путин



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