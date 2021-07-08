08 Июля 2021
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Музей имени Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

В госпитале Тетюхина заявили о прибыли здравницы в 100 миллионов

Юрист , представляющая интересы госпиталя имени Владислава Тетюхина в Арбитражном суде, заявила о том, что в 2020 году госпиталь принес 100 миллионов рублей прибыли. Об этом Елена Изотова рассказала корреспонденту Накануне.RU.

"За 2020 год по результатам финансово-хозяйственной деятельности Госпиталем получена прибыль в размере свыше 100 млн руб. В 2020 году впервые появились федеральные квоты в кол-ве 1300 госпитализаций. Региональных квот не было", - сказала она.

В Уральском лечебно-реабилитационном центре отметили, что источником выручки госпиталя являются также арендные отношения с УКЛРЦ - помещения, включая операционные за $ 5млн, инженерную инфраструктуру.

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Теги: госпиталь Тетюхина, суд. КРСУ



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