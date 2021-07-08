Депутату Госдумы Журавлеву в Челябинске припомнили высказывание про "бордель для черепах"

В Челябинске блогер Валентина Волкова призвала депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева заниматься реальными проблемами жителей, а не рассуждать про пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Депутаты Госдумы давайте просыпайтесь, хватит рассуждать про пропаганду ЛБГТ, про всякую ерунду. Проблем много – дольщики, вода, дороги. Какая пропаганда ЛБГТ. Госдума, очнитесь. Про бордель для черепах вы же говорили. Для чего мне эта Дания, в которой бордель для черепах, если у нас другие проблемы", - заявила блогер.

Журавлев в ответ заявил, что нужно заниматься "всем" "Вы не слушайте это, если вам не нравится", - подчеркнул он.

Депутат Госдумы посетил Челябинск в рамках проекта "100 городов России за три месяца".

Напомним, в сентябре прошлого года Алексей Журавлев в эфире программы на телеканале "Россия 1" заявил, что в Дании создали специальный "публичный дом" для зоофилов, где можно изнасиловать черепаху.