08 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
Алексей Бурнашов, депутат Госдумы от Пермского края (2016) | Фото: facebook.com

В Перми за нарушение ПДД и сопротивление силовикам задержан депутат Госдумы от региона Алексей Бурнашов

В Перми за нарушение ПДД задержан депутат Госудмы от Прикамья Алексей Бурнашов, сообщает "Ъ-Прикамье".

Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. По данным источников издания, депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента.

Политик избран в Госдуму по одномандатному округу №59 в 2016 году от партии "Единая Россия". Ранее был депутатом заксобрания и пермской гордумы. В этом году господин Бурнашов снова участвовал в предварительном голосовании "ЕР" по округу №59, однако проиграл краевому парламентарию Роману Водянову и потерял возможность выдвижения от партии власти.

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Теги: Алексей Бурнашов, задержание



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