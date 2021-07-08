Минфин опроверг информацию о планах повысить страховые взносы на большие зарплаты

Министерство финансов России опровергло информацию о якобы готовящемся плане по повышению страховых взносов на большие зарплаты (более 122 тыс. руб. в месяц). Ранее сообщение об обсуждении таких нововведений появилось в СМИ, на него даже успели остро отреагировать в РСПП.

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", - цитирует ТАСС пресс-службу Минфина.

"Известия" и Forbes сегодня сообщили, что Министерство финансов предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн руб. в год. Кроме того, рассматривается вариант повышения налога на имущество с совокупной стоимостью более 500 млн руб. Данные предложения обсуждаются в рамках донастройки налоговой системы с тем, чтобы увеличить отчисления в бюджет на 400 млрд руб. ежегодно.

В настоящее время работодатель платит с зарплат работников в Пенсионный фонд России 22%, если зарплата ниже 1,46 млн руб. в год. При превышении этой суммы ставка уменьшается до 10%.