08 Июля 2021
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Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Утечка репутации: в "Лаборатории Касперского" назвали возможные причины взлома базы данных "Иннопрома"

В "Лаборатории Касперского" прокомментировали слова директора деловой программы "Иннопрома" Антона Атрашкина о том, что организаторы выставки уже сегодня вступили в диалог с Kaspersky насчет защиты данных после скандального взлома баз. Напомним, что в результате инцидента в сеть утекли 150 тысяч файлов, включая сканы паспортов, сертификатов о вакцинации и других документов посетителей. Этот эпизод сильно подмочил репутацию команды "Иннопрома".

Между тем, "Лаборатория Касперского" заявила об отсутствии конкретных предложений и запросов со стороны организаторов "Иннопрома" на текущий момент. Об этом Накануне.RU рассказал директор по развитию бизнеса платформ промышленного интернета "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

"О конкретных договоренностях между "Лабораторией Касперского" и международной промышленной выставкой "Иннопром" можно будет сказать после детального анализа информации и обсуждения с экспертами. Однако мы всегда рады предоставить свою экспертизу и принять участие в расследовании киберинцидента, когда будет установлен именно факт инцидента и такой запрос поступит со стороны заказчика. По инициативе "Иннопрома", если организация считает это необходимым, мы готовы разобраться в случившейся утечке. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы уровень киберзащищенности "Иннопрома" как значимого мероприятия соответствовал современными киберрискам, поскольку "Лаборатория Касперского" не первый год принимает участие в этой выставке", - подчеркнул один из директоров компании.

Уже появилась версия, что слить в сеть личные данные мог тот, кто занимался регистрацией пользователей. Эксперт "Лаборатории Касперского" по приватности личных данных Дмитрий Галов оценил вероятность этого.

"Человеческий фактор всегда есть, и технически допускаю возможность того, что это могли сделать те, кто занимался регистрацией. Также это может быть и нечистый на руку человек, который просто данные распространил. Все это трудно доказать", - отметил Дмитрий Галов в беседе с корреспондентом агентства.

Также IT-специалист рассказал, как можно предотвратить подобные инциденты и защитить персональные данные.

"Когда кто угодно имеет доступ к тем или иным данным, то в первую очередь речь идет о разграничении доступа, предоставлении сотрудникам именно того уровня доступа, который им нужен. Это контроль за этим доступом, так, чтобы можно было в любой момент времени понять, какие люди получали доступ к тем или иным данным. Это те вещи, которые связаны с риском инсайдеров. Также нельзя исключать все-таки атаки извне и попытки эксплуатации неуязвимости и недоработок в самой системе. Поэтому тут нужно с самого начала правильно проектировать саму систему в плане data-шифрования и персонального хранения данных. Плюс обеспечение контр-безопасности. Нужна комплексная защита: Patch Management, отслеживание сетевых и вредоносных ресурсов извне. Нужен максимальный комплексный подход", - заключил Галов.

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Теги: Иннопром, база данных, паспорта, взлом, "Лаборатория Касперского"



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