В Челябинске на женщину возбудили дело за фейк о вакцинации от коронавируса

Жительнице Челябинска грозит крупный штраф за комментарий в соцсети с недостоверной информацией о вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Под одним из постов в социальной сети 39-летняя женщина написала комментарий, содержащий заведомо недостоверную общественно значимую информацию, связанную с вакцинацией от COVID-19. Предоставить подтверждающие ее утверждения сведения она не смогла.

В отношении женщины возбуждено административное дело за злоупотребление свободой массовой информации. Материалы направлены в суд. Теперь женщине грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.