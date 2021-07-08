08 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на женщину возбудили дело за фейк о вакцинации от коронавируса

Жительнице Челябинска грозит крупный штраф за комментарий в соцсети с недостоверной информацией о вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Под одним из постов в социальной сети 39-летняя женщина написала комментарий, содержащий заведомо недостоверную общественно значимую информацию, связанную с вакцинацией от COVID-19. Предоставить подтверждающие ее утверждения сведения она не смогла.

В отношении женщины возбуждено административное дело за злоупотребление свободой массовой информации. Материалы направлены в суд. Теперь женщине грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

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Теги: фейк, вакцинация, коронавирус,



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